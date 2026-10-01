FACUA pide a los partidos del Congreso que apruebe las medidas de protección de los inquilinos que recogen los decretos sobre vivienda
Si bien dichas medidas son insuficientes, la asociación considera necesario dar este primer paso para ampliar el marco de derechos de los arrendatarios.
FACUA.org
España-01/10/2026
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