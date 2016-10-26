Más noticiasSe valora su respuesta ante impactos y su modo de instalación

Cinco sillitas de retención infantil para coches no superan los niveles de seguridad, según el RACE

De los 14 sistemas evaluados, los otros nueve han obtenido una valoración positiva: siete como 'satisfactorio' y los otros dos, 'aceptable'.

Europa Press
España-26/10/2016
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Cinco de los 14 Sistemas de Retención Infantil (SRI) no superan los mínimos de seguridad, según el segundo informe 2016 que evalúa la Seguridad del SRI, y en el que ha participado el Real Automóvil Club de España (RACE), junto a otr

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