Cinco sillitas de retención infantil para coches no superan los niveles de seguridad, según el RACE
De los 14 sistemas evaluados, los otros nueve han obtenido una valoración positiva: siete como 'satisfactorio' y los otros dos, 'aceptable'.
Europa Press
España-26/10/2016
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Cinco de los 14 Sistemas de Retención Infantil (SRI) no superan los mínimos de seguridad, según el segundo informe 2016 que evalúa la Seguridad del SRI, y en el que ha participado el Real Automóvil Club de España (RACE), junto a otr