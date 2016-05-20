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Clínicas Pascual hace caso omiso a la prohibición de la Junta y mantiene su campaña publicitaria engañosa

La Consejería de Salud censuró sus anuncios en los que promete a los pacientes "reducir los tiempos de espera" de forma "ágil y gratuita". FACUA denunció a la empresa ante las autoridades de Salud y de Consumo.

FACUA.org
Andalucía-20/05/2016
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El grupo Clínicas Pascual, que opera en varias provincias de Andalucía, mantiene vigente la campaña publicitaria que FACUA Andalucía denunció hace dos semanas, y que incluso la propia Junta instó a retirar por fraudulenta. De hecho,el Gobierno andaluz pre

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