CNMC expedienta a 15 empresas por fijación de precios en el mercado de los productos para la incontinencia
El organismo recuerda que "esta conducta se considera como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa".
Europa Press
España-16/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a quince empresas de fabricación, distribución y dispensación de productos absorbentes para la incontinencia grave de la orina en adultos (AIO), así como a la Federaci&oa