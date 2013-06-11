Código Ético de FACUA: concertar con empresas sin aceptar ayudas económicas
Un movimiento de consumidores independiente sólo puede conseguirse garantizando su financiación por ingresos propios.
FACUA.org
España-11/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dotado de un Código Ético que regula su acción consumerista en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios, y obliga tanto a la organización nacional, como a todas y