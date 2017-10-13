Más noticiasSe investigan también posibles prácticas concertadas

Competencia abre expediente a una decena de editores de libros de texto por un posible cártel

Las empresas expedientadas son Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson y Teide.

FACUA.org
España-13/10/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra once empresas editoras de libros de texto no universitario ante la supuesta formación de un cártel, según informó este órgano.

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