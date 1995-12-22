Competencia abre expediente sancionador a cuatro empresas de material de archivo
Por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de precios en el territorio nacional.
FACUA.org
España-22/12/1995
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a cuatro empresas del sector de la fabricación, distribución y comercialización de material de archivo por posibles prácticas anticompetitivas, informó la CNC.
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