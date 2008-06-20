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Competencia comienza una investigación por posibles acuerdos de precios en el sector cosmético

Ha incoado tres expedientes sancionadores y ha llevado a cabo trece inspecciones domiciliarias en las sedes de las principales empresas del sector.

FACUA.org
España-20/06/2008
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha realizado inspecciones en empresas del sector cosmético por sospechar de la existencia de posibles acuerdos para fijar precios en todo el territorio nacional así como de acordar po

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