Competencia incoa expedientes sancionadores a once patronales alimentarias
Al considerar que sus declaraciones en relación a las subidas de precios pueden constituir prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia.
FACUA.org
España-02/04/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expedientes sancionadores a once asociaciones de empresas del sector de la industria alimentaria.
La CNC ha informado en un comunicado que el pasado otoño inició «de oficio» una serie de investigaciones tr