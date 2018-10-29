Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los servicios de consultoría
Analiza posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.
FACUA.org
España-29/10/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los servicios profesionales, concretamente en el de los servicios de consultoría, consistentes en intercambios de información y repartos de contra