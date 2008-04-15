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Competencia investiga "posibles prácticas concertadas" en el alza del pan en Andalucía

Desde septiembre de 2007 el pan ha subido en la Comunidad Autónoma por encima incluso que la media nacional.

FACUA.org
Andalucía-15/04/2008
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La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (Adeca), en coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ha acordado iniciar una investigación de carácter preliminar al observar la tendencia alcista de los precios del pan en Andalucí

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