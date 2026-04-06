La justicia italiana declara ilegales los aumentos de precio de Netflix y obliga a reembolsar el dinero a los afectados
FACUA ya denunció a esta plataforma en 2021 ante el ministerio de Consumo al considerar que la subida unilateral aplicada en sus tarifas vulneraba la legislación vigente.
FACUA.org
Internacional-06/04/2026
Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio que Netflix aplicó a sus suscripciones entre los años 2017 y 2024 han sido «ilegales» y «vejatorios». De este modo, también reconoce el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso del dinero o una reducción de sus t