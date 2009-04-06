Más noticias

Competencia multa a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por abuso de posición de dominio

La multa asciende 35,8 millones de euros por negar información relevante a una empresa comercializadora de electricidad.

FACUA.org
España-06/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 35,8 millones de euros a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por abuso de posición de dominio en el mercado de distribución de electricidad.

En concreto, el organismo presi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos