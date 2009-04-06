Competencia multa a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por abuso de posición de dominio
La multa asciende 35,8 millones de euros por negar información relevante a una empresa comercializadora de electricidad.
FACUA.org
España-06/04/2009
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 35,8 millones de euros a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por abuso de posición de dominio en el mercado de distribución de electricidad.
En concreto, el organismo presi