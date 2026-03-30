Consumo avisa a 13 fondos e inmobiliarias de la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los alquileres en sus 100.000 viviendas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y que así lo sol