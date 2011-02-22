Competencia multa a la patronal de perfumería y cosmética con más de 900.000 euros
Por haber intercambiado información comercialmente sensible, "apta para restringir la competencia" entre 2004 y 2008.
FACUA.org
España-22/02/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) una multa de 901.518,16 euros por haber intercambiado información comercialmente sensible, «apta para restringir la competencia» entre 2