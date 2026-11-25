La Aesan alerta de la presencia de Listeria en jamón cocido de la marca Urkabe
El producto afectado se presenta en envase de plástico de 175 gramos, con lote 61027 y fecha de caducidad del 26 de noviembre de 2026.
FACUA.org
España-25/11/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del País Vasco, relativa a la