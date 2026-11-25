Solo Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía incluyen en sus programas la reivindicación de FACUA de topar precios de alimentos básicos
La asociación analiza las medidas relacionadas con la cesta de la compra que recogen los programas electorales de los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
FACUA.org
España-25/11/2026
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Solo Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía incluyen en sus programas electorales la reivindicación de FACUA-Consumidores en Acción de topar precios de alimentos básicos ante las desproporcionadas subidas que vienen produciéndose en los últimos años, que evidencia