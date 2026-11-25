Riesgo de incendio o explosión: Decathlon retira un motor eléctrico de Kayac y Paddle surf y una batería Itwit por un defecto de seguridad
Los productos afectados son el motor eléctrico Kayac/Paddle surf AE500, modelo 8771733; y la batería Itiwit IPA500, modelo 8853862. Estos artículos han estado a la venta desde el 1 de octubre de 2022 al 12 de octubre de 2026.
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España-25/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de incendio o incluso de explosión al usar un motor eléctrico Kayac/Paddle surf y una batería Itiwit, vendidos en Decathlon.
En concreto, los productos afectados son el motor eléctrico