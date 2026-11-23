Uvas blancas (24,4%), zanahorias (11,0%) y harinas de trigo (4,9%), los alimentos básicos que más se han encarecido en noviembre
El precio de las uvas se ha disparado un 37% en el último año. El aceite de girasol y las zanahorias también han subido un 7,4 y un 6,6% respectivamente desde noviembre de 2025.
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España-23/11/2026
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Uvas blancas sin semillas, zanahorias y harinas de trigo son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores