Una sentencia pionera en Andalucía condena a la Junta por no activar el protocolo contra el acoso escolar que sufría un niño con Asperger
FACUA y la Federación Asperger Andalucía denuncian que el Gobierno de Moreno Bonilla obligó a la familia a litigar durante dos años para obtener una indemnización.
FACUA.org
España-25/11/2026
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La Junta de Andalucía deberá indemnizar con 8.695,86 euros a la familia de un alumno con síndrome de Asperger del IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla). En una sentencia firme y pionera en Andalucía, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Insta