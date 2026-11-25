Compra un frigorífico y se lo entregan con golpes y daños: FACUA Cádiz logra que LG le reembolsen los 804 euros que le costó
La empresa se negaba a hacerle el reembolso del dinero y la única solución que le ofrecía era una ampliación de la garantía del electrodoméstico.
FACUA.org
Cádiz-25/11/2026
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FACUA Cádiz ha conseguido que LG reembolse a una socia los 804 euros que pagó por un frigorífico que compró a través de internet y que le llegó a casa con daños y golpes.
Tetiana L., vecina de Puerto Real, compró el