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Competencia multa con 26 millones a empresas de un cártel de fabricantes de espuma de poliuretano

La CNC considera que las empresas son responsables de un pacto de precios y producción en funcionamiento al menos desde 1992.

FACUA.org
España-11/03/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de veintiséis millones de euros a diez empresas y a la Asociación Española de Empresas de Espuma de Poliuretano (Asepur) por formar un cártel en el mercado de la fabricaci&oa

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