Competencia multa con 3,19 millones a diez concesionarios de Land Rover
Los establecimientos se pusieron de acuerdo para fijar precios y otras condiciones comerciales; prácticas constitutivas de cártel.
Europa Press
España-31/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 3,19 millones de euros a varios concesionarios de la firma Land Rover por prácticas constitutivas de cártel, según informó la organización en u