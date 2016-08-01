Más noticiasInfracciones de carácter leve

Competencia multa con 64.000 euros a Mediaset por superar los topes de publicidad en Telecinco y Cuatro

Le impone cinco multas por infracciones que considera de carácter leve tras haber sobrepasado, en distintas fechas, los límites de tiempo de emisión de mensajes publicitarios.

FACUA.org
España-01/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 64.368 euros a Mediaset España Comunicación SA por inclumplir determinados artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

La CNMC consider

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos