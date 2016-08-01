Competencia multa con 64.000 euros a Mediaset por superar los topes de publicidad en Telecinco y Cuatro
Le impone cinco multas por infracciones que considera de carácter leve tras haber sobrepasado, en distintas fechas, los límites de tiempo de emisión de mensajes publicitarios.
FACUA.org
España-01/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 64.368 euros a Mediaset España Comunicación SA por inclumplir determinados artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
La CNMC consider