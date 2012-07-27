Competencia registra empresas de gestión de residuos ante la sospecha de un cártel
Las inspecciones constituyen un paso preliminar en una investigación de supuestas prácticas competitivas.
FACUA.org
España-27/07/2012
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Inspectores de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) han realizado inspecciones en diversas empresas del sector de residuos ante la sospecha de la existencia de acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado.
Competencia recuerda que la investigación de supue