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Competencia sanciona a Mediaset y Atresmedia por incumplir la legislación sobre contenidos publicitarios

La CNMC multa con 131.501 euros a Cuatro y con 165.748 euros a La Sexta y Neox por sobreimpresiones publicitarias sin interrumpir los programas y mezclando los contenidos editoriales con los publicitarios.

FACUA.org
España-16/04/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado imponer una sanción a Mediaset por valor de 131.501 euros por emitir sobreimpresiones publicitarias sin interrumpir los programas y mezclando los contenidos editoriales con los publicitarios.  

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