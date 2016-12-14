Compromiso Social de Andalucía apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público
La plataforma incide en que el proyecto de ley debe garantizar los derechos de la ciudadanía y considera fundamental que se incluyan el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.
FACUA.org
Andalucía-14/12/2016
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La plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público que garantice los derechos de la ciudadanía sin condicionarlos a la estabilidad presupuestaria