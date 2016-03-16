Compromiso Social de Andalucía rechaza el acuerdo ilegal e inmoral contra el derecho de asilo de la UE
La plataforma llama a la movilización contra el pacto entre Europa y Turquía que permite devolver a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a los sirios.
FACUA.org
Andalucía-16/03/2016
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La plataforma advierte de que la ratificación de este acuerdo podría hacernos caminar peligrosamente hacia la erradicación del Derecho de Asilo y la Protección Internacional dentro de la Unión Europea. | Imagen: flickr.com/cafodphotolibrary (CC BY-NC-ND 2.0).
La Plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, y la Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Andalucía rechazan el acuerdo ilegal e inmoral entre Europa y Turquía para devolver a