Nuestras accionesEn plena crisis de refugiados

Compromiso Social de Andalucía rechaza el acuerdo ilegal e inmoral contra el derecho de asilo de la UE

La plataforma llama a la movilización contra el pacto entre Europa y Turquía que permite devolver a todo extranjero que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a los sirios.

FACUA.org
Andalucía-16/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, y la Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Andalucía rechazan el acuerdo ilegal e inmoral entre Europa y Turquía para devolver a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos