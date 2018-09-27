Más noticias

Condenada Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables

La Audiencia Nacional rechaza un recurso de la eléctrica contra una resolución de la CNMC que en marzo de 2016 la obligó a devolver 12,3 millones de euros por atribuirle una utilización "irregular" de gas natural en su única planta termosolar.

FACUA.org
España-27/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa Iberdrola por quemar gas para ganar subvenciones a las renovables. La sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de la eléctrica contra una resolución de la Comisi&oacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos