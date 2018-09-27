Condenada Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables
La Audiencia Nacional rechaza un recurso de la eléctrica contra una resolución de la CNMC que en marzo de 2016 la obligó a devolver 12,3 millones de euros por atribuirle una utilización "irregular" de gas natural en su única planta termosolar.
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España-27/09/2018
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Imagen: flickr.com/aiaraldea (CC BY-SA 2.0).
La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa Iberdrola por quemar gas para ganar subvenciones a las renovables. La sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de la eléctrica contra una resolución de la Comisi&oacu