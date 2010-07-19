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Condenado un supermercado a pagar 88.000 euros a un cliente al que explotó una litrona en la cara

Perdió casi totalmente la agudeza visual en el ojo izquierdo y esto motivó que sufriera una incapacidad permanente total.

FACUA.org
Sevilla-19/07/2010
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La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a una cadena de supermercados y a su compañía aseguradora a indemnizar con 88.050 euros a un cliente que perdió casi totalmente la agudeza visual en el ojo izquierdo tras explotarle en la cara una bot

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