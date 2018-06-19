Condenan a España a pagar 112 millones de euros por el recorte a las energías renovables
El Banco Mundial ha impuesto la sanción por vulnerar las expectativas de rentabilidad del fondo de inversión Antin, propietaria de dos plantas termosolares, al recortar las primas en renovables.
FACUA.org
España-19/06/2018
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El Tribunal de arbitraje del Banco Mundial ha condenado a España a pagar 112 millones de euros al fondo de inversión francés Antin por el recorte sobre la retribución de las energías renovables.
Antin reclamaba a España un total de 218 millones, qu