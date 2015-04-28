Condenan a un fotógrafo a pagar 8.000 euros a una pareja tras perder el reportaje de su boda
Las imágenes del evento desaparecieron del ordenador del condenado mientras trataba de realizar una copia de seguridad.
Europa Press
Sevilla-28/04/2015
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Un juez de Sevilla ha condenado a un fotógrafo a indemnizar con 8.013 euros a una pareja de novios a la que no entregó el reportaje de su boda tras desaparecer las imágenes de su ordenador mientras trataba de realizar una copia de seguridad de dicho reportaje, según un