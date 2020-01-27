Constituida una plataforma por un comercio sostenible y en defensa de la regulación horaria en Andalucía
La integran FACUA Andalucía, CCOO, UGT, la Confederación Comercio Andalucía y Al Andalus.
FACUA.org
Andalucía-27/01/2020
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FACUA Andalucía, junto a CCOO, UGT, la Confederación Comercio Andalucía y Al-Andalus, ha constituido este viernes 24 de enero la Plataforma por un modelo de comercio sostenible, equilibrado y en defensa de la regulación de horarios en el sector.
La organizacione