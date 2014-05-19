Más noticiasPresenta sus recomendaciones junto a la Federación Mundial de Obesidad en Ginebra esta semana

Consumers International promueve una Convención mundial por una alimentación más saludable

El impacto de la alimentación no saludable requiere de una respuesta internacional al estilo de la que se ha dado al tabaquismo. Las muertes en todo el mundo relacionadas con la alimentación siguen aumentando a pesar de la estrategia de la OMS de los últimos diez años.

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Internacional-19/05/2014
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Consumers International (CI), la federación global de 250 organizaciones de consumidores y de la que FACUA-Consumidores en Acción es miembro de pleno derecho, y la Federación Mundial de Obesidad (World Obesity Federation) hacen este lunes 19 de mayo un llamamiento a la comuni

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