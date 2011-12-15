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Consumidores declaran ante el tribunal que la OMIC de Oviedo desechaba quejas

La exedil popular y el exdirector de la OMIC se enfrentan a una pena de diez años de inhabilitación especial como presuntos delitos de prevaricación que, según la fiscalía, cometieron por archivar denuncias de consumidores o resolverlas de forma arbitraria.

FACUA.org
Asturias-15/12/2011
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Cinco consumidores han declarado este miércoles ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) obvió las quejas que presentaron a partir de 2005, periodo en el que este servicio estaba dirigido Alejandro Álvarez y d

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