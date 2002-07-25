'Consumidores en defensa del medio ambiente', nueva publicación de FACUA
La Federación desarrolla durante este año cuatro grandes campañas para fomentar la protección del medio ambiente y el consumo sostenible.
FACUA.org
Andalucía-25/07/2002
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Consumidores en defensa del medio ambiente es el título de la nueva publicación editada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) en el marco de las cuatro grandes campañas que desarrolla durante este año para fomen