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Consumidores, sindicatos y comerciantes andaluces suscriben un manifiesto en favor de la regulación de los horarios comerciales

Ante la proximidad de los procesos electorales, solicitan a los partidos políticos que manifiesten su voluntad de mantener el actual marco normativo, incluido el número de domingos y festivos que los establecimientos podrán permanecer abiertos.

FACUA.org
Andalucía-11/10/2011
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Consumidores, sindicatos y comerciantes, entre los que se encuentra FACUA Andalucía, han suscrito un manifiesto en favor de la regulación de los horarios comerciales en Andalucía.

Las organizaciones firmantes han sido las federacione

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