Consumo de la Junta de Andalucía publica en su web una lista de sanciones a empresas plagada de errores
Infracciones supuestamente graves aparecen multadas con importes hasta 25 veces inferiores al mínimo legal. Otras mostradas como leves figuran con sanciones que llegan a ser 7 veces más altas de lo permitido.
FACUA.org
Andalucía-30/01/2019
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La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha publicado en su página web una serie de documentos con la relación de expedientes sancionadores resueltos en firme en los últimos tres años cuyo contenido tiene numerosos errores. Así, inf