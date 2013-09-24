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Consumur critica el notable retraso del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Entre las alegaciones presentadas por la asociación está que no se han tenido en cuenta los datos de reducción de caudales por los efectos del cambio climático ni los de decrecimiento poblacional.

FACUA.org
Murcia-24/09/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, considera que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Phdht) se inicia con un notable retraso.

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