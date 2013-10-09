Nuestras accionesMás de la mitad de la población se ha quedado sin opción al transporte combinado

Consumur pide un bono único de transporte público para todo el municipio de Murcia

La asociación lamenta que el actual, que permite utilizar el autobús urbano y el tranvía, no pueda ser utilizado por los ciudadanos de pedanías murcianas.

FACUA.org
Murcia-09/10/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, solicita al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma que realicen las gestiones oportunas para implantar un bono único para todo el transpor

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