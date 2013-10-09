Consumur pide un bono único de transporte público para todo el municipio de Murcia
La asociación lamenta que el actual, que permite utilizar el autobús urbano y el tranvía, no pueda ser utilizado por los ciudadanos de pedanías murcianas.
FACUA.org
Murcia-09/10/2013
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios-Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, solicita al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma que realicen las gestiones oportunas para implantar un bono único para todo el transpor