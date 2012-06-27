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Contra el medicamentazo: porque mi salud vale más que cualquier banco

El Gobierno se dispone a cometer un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos mediante un cambio radical en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fármaco.

FACUA.org
España-27/06/2012
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El Gobierno se dispone a cometer un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos mediante un peligroso medicamentazo que implica un cambio radical en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fármaco.

Con la retirada de varios cientos de me

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