Contratar un seguro de coche o moto puede costar más del doble según la compañía, según un estudio de FACUA Málaga
Detectadas diferencias de hasta 800 euros. La mitad de las firmas se niegan a asegurar a los ciclomotores.
FACUA.org
Málaga-23/06/2008
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Es uno de los consejos más repetidos por la Asociación de Consumidores y en Acción de Málaga-FACUA, a la hora de contratar un seguro de vehículo: antes de firmar conviene comparar las tarifas de varias aseguradoras.
Un estudio realizado por FACUA M&aacut