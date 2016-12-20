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Convocadas 12 concentraciones en Andalucía contra los cortes de luz y los abusos eléctricos #Apagón21D

A partir de las 19h de este miércoles, organizaciones ciudadanas y partidos políticos llaman a los ciudadanos a cortar la luz durante una hora.

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Andalucía-20/12/2016
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Doce concentraciones están convocadas este miércoles 21 de diciembre en Andalucía en el marco de la campaña contra los cortes de luz a familias sin recursos y los abusos de las eléctricas. Tendrán lugar en Almería, Roquetas de Mar, Vera, Cá

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