Convocadas 12 concentraciones en Andalucía contra los cortes de luz y los abusos eléctricos #Apagón21D
A partir de las 19h de este miércoles, organizaciones ciudadanas y partidos políticos llaman a los ciudadanos a cortar la luz durante una hora.
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Andalucía-20/12/2016
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De izquierda a derecha, Antonio Maillo (IU Andalucía), Soledad Ruiz (UGT-Andalucía), Olga Ruiz (FACUA Andalucía), Francisco Carbonero (CCOO de Andalucía) y Teresa Rodríguez (Podemos Andalucía).
Doce concentraciones están convocadas este miércoles 21 de diciembre en Andalucía en el marco de la campaña contra los cortes de luz a familias sin recursos y los abusos de las eléctricas. Tendrán lugar en Almería, Roquetas de Mar, Vera, Cá