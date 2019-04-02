Cuenta Expansión: Sabadell se saltó la ley si no te avisó del fin de las bonificaciones de recibos al 3%
Los usuarios que no recibieron una comunicación "en papel u otro soporte duradero" de que la devolución pasaría a ser del 1% o desaparecería pueden exigir al banco que les pague el dinero de forma retroactiva.
FACUA.org
España-02/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen de la publicidad de la Cuenta Expansión que aparecía en la web del Sabadell.
FACUA-Consumidores en Acción insta a los usuarios de la Cuenta Expansión a reclamar al Sabadell el pago de las bonificaciones del 3% del importe de sus recibos domiciliados si no recibieron comunicaciones del banco en la que les avisase de que pasarían a ser del 1% y, posteri