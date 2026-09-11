Decathlon retira unas cintas exprés de escalada tras detectar un defecto en el remache del gatillo de alambre
El defecto de montaje puede hacer que el gatillo se rompa y provoque un riesgo de rotura del mosquetón en caso de caída.
FACUA.org
España-11/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado por parte de Decathlon de varias cintas exprés de marca Simond tras detectar un defecto en el remache del gatillo de alambre.
En concreto, está afectada la cinta expr�és