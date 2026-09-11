Más noticias

Decathlon retira unas cintas exprés de escalada tras detectar un defecto en el remache del gatillo de alambre

El defecto de montaje puede hacer que el gatillo se rompa y provoque un riesgo de rotura del mosquetón en caso de caída.

FACUA.org
España-11/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado por parte de Decathlon de varias cintas exprés de marca Simond tras detectar un defecto en el remache del gatillo de alambre.

En concreto, está afectada la cinta exprés

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos