Consumo impone 183 millones en multas tras denuncias de FACUA: 24 veces lo que la asociación ha recibido en subvenciones en toda su historia
El ministerio ha sancionado hasta la fecha a ocho empresas denunciadas por la asociación, que en 22 años ha recibido un total de 7,7 millones de euros en subvenciones. Bustinduy se las ha recortado en un 34%.
FACUA.org
España-23/09/2026
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El importe de las ocho primeras multas impuestas por Consumo tras denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción equivale a casi 24 veces el dinero destinado a la asociación por los ministerios con competencias en protección de los consumidores en toda su histo