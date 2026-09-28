Le cobran 54 euros por no acudir a un restaurante al estar recién operada: FACUA Sevilla logra que le devuelvan el dinero de la reserva
La afectada tenía la cena de fin de curso del instituto en el que trabajaba en el establecimiento Casa Ozama, pero una intervención médica sobrevenida le impidió asistir.
FACUA.org
Sevilla-28/09/2026
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Tras la actuación de FACUA Sevilla, el restaurante Casa Ozama de la capital ha reembolsado a una usuaria los 54 euros que pagó por una reserva a la que finalmente no pudo acudir por prescripción médica debido que se tuvo que operar de improviso el día antes.