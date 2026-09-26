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VEINTICUATRO VECES MÁS | Episodio 129 de En Ocasiones Veo Fraudes

Denunciamos a Yelmo por no proyectar el contenido adicional prometido en el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal, te contamos la iniciativa de crear supermercados públicos del alcalde Nueva York y te decimos qué hacer si necesitas un cerrajero de urgencia.

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España-26/09/2026
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Este sábado 26 de septiembre lanzamos el episodio 129 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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