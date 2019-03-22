Decenas de hoteles de Corea del Sur grabaron a sus clientes y emitieron en vivo para una web porno
Unos 1.600 huéspedes resultaron afectados en 42 habitaciones por esta red ilegal de cámaras espía. Hay una pareja y dos individuos detenidos. Los vídeos se transmitían en una página con más de 4.000 usuarios.
FACUA.org
Internacional-22/03/2019
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Más de treinta hoteles en diez ciudades de Corea del Sur tenían cámaras ocultas en sus habitaciones, grababan a sus clientes y emitían en directo para una web porno por Internet. Se trataría de una nueva red ilegal de cámaras espía en estos establ