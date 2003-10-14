Decenas de miles de usuarios de toda España, víctimas de irregularidades a través de una línea 807
FACUA ha denunciado ante Ciencia y Tecnología a la empresa Dígame Telecomunicaciones, que mantiene a los usuarios hasta treinta minutos al teléfono con el reclamo de seis meses de llamadas gratis.
FACUA.org
España-14/10/2003
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Decenas de miles de usuarios de toda España están siendo víctimas de irregularidades a través de una línea 807 propiedad de una supuesta empresa de telecomunicaciones, cuyas llamadas suponen un coste que puede superar los cincuenta euros. La Federación de